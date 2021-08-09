Глава КГБ Тертель: Есть те, кто обсуждает, что хорошо бы сымитировать или же осуществить теракт

Глава КГБ заявил, что есть те, кто обсуждают, что хорошо бы сымитировать или же осуществить теракт. Фото: СТВ

На телеканале СТВ в воскресенье, 8 августа, вышла заключительная серия документального сериала «2020» под названием «Крепость». Глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель рассказал, что есть те, кто обсуждает, что хорошо бы сымитировать или же осуществить теракт.

- Да, есть те, кто обсуждает, что хорошо бы сымитировать или же осуществить теракт с гибелью детей, массовой гибелью людей. А потом обвинить в этом власти и как бы снова поднять эту волну, чтобы получить второй шанс. Есть ли подобные ячейки? Да, они есть. Знаем ли мы о них? Безусловно. Работаем? Да, работаем, - сказал глава КГБ.

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