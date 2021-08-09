Александр Лукашенко: «Пришло время для большого разговора»

Лукашенко заявил, что пришло время для большого разговора. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 августа, в понедельник, во Дворце Независимости проводит «Большой разговор». На него приглашены журналисты, представители общественности, экспертного и медийного сообщества. Лукашенко подчеркнул, что пришло время для большого разговора.

- Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания. Вы это знаете не хуже меня. Непростой год. Многое из того, что происходило было искажено, перевернуто с ног на голову оппонентами. Сейчас важно сформировать собственное мнение. Без хайпа и фейков, - сказал президент.

Он добавил, что большой разговор проходит 9 августа.

- Да, я предвосхищаю журналистский интерес к событиям годичной давности. Мы тогда провели подготовку к выборам и сами выборы. И когда одни готовились к справедливым выборам, а другие, призывающие долбить власть – к перевороту, - сказал Лукашенко.

Он отметил, что настроен на откровенный разговор и по этой причине встреча происходит в прямом эфире.

- Я настроен на откровенный открытый диалог. И встреча проходит в прямом эфире, чтобы вся стана стала участником большого разговора, - подчеркнул Лукашенко.

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