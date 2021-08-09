Лукашенко объяснил, почему не ввел комендантский час в Беларуси во время пандемии коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает правильными действия в стране, выбранные во время пандемии коронавируса. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает правильными действия в республике, выбранные во время пандемии коронавируса, в частности, не закрывать страну и не останавливать экономику. Об этом он заявил 9 августа во время «Большого разговора с Президентом». Это встреча с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

– Мы не обезумели и не ввели комендантский час, как от нас требовали, вы это помните. Единственная страна и единственный президент, он же диктатор, пригласил представителей ВОЗ, открыл двери всех учреждений здравоохранения, – сказал Лукашенко.

Он считает, что «проще всего было загнать людей в четыре стены».

– Мы этим путем не пошли, поэтому получили определенный эффект в экономике. Ну, и кто сегодня нас за это критикует? А никто. Заболеваемость вспыхнула в отдельных странах еще выше, чем в первую волну, но почти никто не объявил локдаун, – заявил Лукашенко, обосновывая правильность своих решений в пандемию.

По его данным, в прошлом году падение мирового ВВП и отдельных, в том числе ведущих стран было колоссальным.

– Мы, по-моему, одну десятую или две десятых всего лишь потеряли в прошлом году к предыдущему. Я подвожу это к тому, что у нас в прошлом году был очень высокий уровень для Беларуси. И к этому высокому уровню 2020 года мы сегодня приросли 3,5% примерно, – сказал Лукашенко.

Он добавил, что на внешних рынках цены на продукты выросли значительно, а поскольку Беларусь не закрылась в прошлом году, то в стране было достаточно товара, чтобы предложить на рынки к этому спросу наш товар по высоким ценам, поэтому республика получила хороший результат.

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Президент добавил, что настроен на откровенный разговор и поэтому встреча проходит в прямом эфире (подробности).

«Большой разговор с Президентом» 9 августа 2021 года: прямая трансляция пресс-конференции Александра Лукашенко

Поступило более 300 заявок на участие: от журналистов, медийщиков, частных лиц (подробности).

Вот сколько человек подали заявку на встречу с Лукашенко - «Большой разговор с президентом»

Лукашенко собирается общаться с журналистами, общественными представителями и экспертами медиасообщества в годовщину выборов, 9 августа (подробности).