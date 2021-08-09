Александр Лукашенко высказался о перспективах интеграции с Россией: «Условия должны быть равными»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проводит большой разговор в формате прямого эфира. От корреспондента «Россия-24» поступил вопрос, касающийся перспектив интеграции Беларуси и России. По словам Александра Лукашенко, наша страна никогда не была против теснейшего союза с Россией, однако основа любого союза - это одинаковые условия и равноправие.

- Основа любого союза - это одинаковые условия, равноправие, - подчеркнул президент Беларуси.

Он также отметил, что для людей - обычных граждан и Беларуси, и России - равноправие во многом обеспечено.

- Но как можно интегрироваться и делать шаги, если у вас цены на природный газ в два-три раза выше, чем в Беларуси, - обратил внимание Александр Лукашенко. По его словам в настоящее время любая интеграция может быть реализована без потери государственного суверенитета, а основа сближения - наличие равных условий для двух стран.

- Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы остались вдвоем - Беларусь и Россия. Потому что удар оттуда наносился через Беларусь, как всегда было, в сердце России, - отметил президент.

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