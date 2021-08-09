Лукашенко рассказал, когда признает Крым российским. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 августа, в понедельник, во Дворце Независимости проводит «Большой разговор». На него приглашены журналисты, представители общественности, экспертного и медийного сообщества. Он рассказал, когда признает Крым российским.

- Тем представителям, которые выступают в СМИ, другу моему Владимиру Соловьеву, который постоянно кричит, когда Лукашенко Крым признает, я отвечают публично: это произойдет тогда, когда последний российский олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет, - заявил президент.

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