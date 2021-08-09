Лукашенко отреагировал на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений из Беларуси

Лукашенко отреагировал на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на заявления Литвы по поводу возможной остановки транзита калийных удобрений. Соответствующие заявления он сделал 9 августа в ходе «Большого разговора с Президентом» – встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

В частности, Лукашенко заявил, что в таком случае Беларусь перенаправит потоки в другие порты – на территории России.

– Сейчас хотят закрыть нам порты, чтобы грузить химические, калийные удобрения. Мы поставим эти объемы – в Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай (это наш основной рынок) и в Индию, – заявил Лукашенко.

Он добавил, что выходить из этой ситуации надо сейчас, при этом «мяч на той стороне».

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