Лукашенко: С США и Евросоюзом у нас есть животрепещущие темы, по которым мы всегда ответственно ведем переговоры

Президент проводит большой разговор с журналистами и представителями общественности. Фото: БелТА

Есть уровни, на которых диалог Беларуси с Евросоюзом и США никогда не прекращался. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 августа во время «Большого разговора с президентом» – встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

– Могу предупредить, поскольку тут есть представители СМИ. Вы не думайте, что вот этот шум, в том числе и инфошум – это все в отношениях Беларуси с США и Евросоюзом. Это шум там, наверху. Но есть уровни, на которых мы ведем с ними диалог, переговоры и никогда он не прекращался, – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что у Беларуси с США и Евросоюзом есть животрепещущие темы, по которым всегда ведутся ответственные переговоры.

–Например, США. Они очень ценили нашу работу по борьбе с контрабандным перемещением радиоактивных материалов. Пять или шесть случаев только в прошлом году. Мы за это их ценили, вместе работали. И сейчас продолжаем работать, – сказал Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эйсмонт рассказала о предателях Лукашенко: «В самый сложный момент ударили в спину»

Пресс-секретарь президента Республики Беларусь сказала, что это было «ударом в спину» и воспринималось эмоционально (подробности).

Александр Лукашенко высказался о перспективах интеграции с Россией: «Условия должны быть равными»

Президент проводит большой разговор, на который приглашено около 300 гостей - журналистов, представителей общественности (подробности).