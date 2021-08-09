Лукашенко сказал, что количество протестующих в Минске было точно подсчитано и назвал цифру. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 августа, в понедельник, во Дворце Независимости проводит «Большой разговор». На него приглашены журналисты, представители общественности, экспертного и медийного сообщества. Он рассказал, что количество протестующих в Минске было точно подсчитано.

- Я вам скажу, что в интернете очень легко склеить картинку. Ну никогда на улицы в Минске столько людей не выходило. Мы подсчитали протестующих. На пике их было 46 тысяч 700. И это в Минске. Их со всей страны собирали. Вот сколько их было, - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, это лишь десятая часть тех, кто думает иначе.

- Там же в толпе по улицам шли отмороженные, с заточками, а по краям стояли зеваки, которые ели пончики и мороженое. Вот вам и картинка вся. И если кто-то не верит, то мы можем поднять эту картинку, - заявил президент.

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