Случай бешенства у домашней собаки зарегистрирован в Могилеве: кому нужно срочно обращаться к медикам

Случай бешенства у домашней собаки зарегистрирован в Могилеве. Фото: pixabay

Случай бешенства у домашней собаки выявили в Могилеве. Местных жителей предупредили, что следует избегать контакта с животными. Об этом «Комсомолке» сообщили читатели.

Инцидент произошел в микрорайоне Юбилейный. Жильцы домов заметили объявления с предупреждением об опасности.

Бешенство обнаружено у домашней собаки породы чихуахуа. В связи с этим местных жителей просят избегать контактов с дикими, бродячими и домашними животными.

Тем же, у кого был контакт с больной собакой или другими животными, следует срочно обратиться за медицинской помощью.

«При контакте с указанными животными (взрослая собака черного окраса с белой грудью и проседью на шее), с диким бродячими и домашними животными (оцарапывания, ослюнения, покусы) необходимо срочно обращаться за медицинской помощью в травматологические пункты», – говорится в объявлении.

Владельцам собак и котов при изменении поведения и состояния их питомцев следует обращаться за помощью в ветеринарную станцию.

Предупредить болезнь у человека и животных можно только с помощью курса профилактических прививок. Фото читателя "КП"

Тем временем на сайте Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии сообщается, что случай бешенства был зарегистрирован 2 августа.

«02.08.2021 г. в городе Могилеве зарегистрирован случай бешенства у домашней собаки, которая возможно имела ранее контакт с диким животным (лисой) по месту временного пребывания на даче в Белыничском районе и не была привита против бешенства. В ходе эпидрасследования было выявлено шесть человек в г. Могилеве (3 детей и 3 взрослых), которые имели контакт с больным бешенством животным, всем им в настоящее время проводится курс антирабических прививок против бешенства», – сказано в сообщении.

Эпидемиологи напомнили, что бешенство – это острое инфекционное заболевание зоонозной природы, протекающее с поражением нервной системы и заканчивающиеся летальным исходом.

«Предупредить болезнь у человека и животных можно только с помощью курса профилактических прививок. Из домашних животных источниками инфекции для человека чаще всего становятся собаки и кошки, из диких – лисицы, волки, енотовидные собаки и различные грызуны. Заражение человека может происходить через укусы, ссадины, царапины, ослюнении кожных покровов, слизистой, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной», – отметили в центре.

У животных бешенство может проявляться по-разному, причем далеко не всегда зараженное вирусом животное имеет больной вид.

«Домашние животные могут становиться вялыми и раздражительными, отказываться от еды, не отзываться, не слушаться своих хозяев, скулить или сбежать из дома и молча, без лая, накинуться и покусать прохожих. А вот дикие животные, напротив, могут терять свою природную хитрость и осторожность, подходят к людям, забегают во дворы и кажутся ручными», – сказано в сообщении.

Также эпидемиологи отметили, что если контакта с больным животным избежать не удалось (после укуса, оцарапывания, ослюнения, нанесенных любым, даже внешне здоровым животным), необходимо обильно промыть все повреждения, а также кожные покровы и слизистые, на которые попала слюна животного, проточной водой с мягким мылом, затем обработать рану перекисью водорода, а ее края – спиртосодержащим антисептиком, а также немедленно обратиться в медицинское учреждение.