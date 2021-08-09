Лукашенко сказал про воссоздание СССР

Лукашенко сказал, что обсуждал с Путиным ситуацию в Грузии. Фото: president.gov.by

Ранее «Комсомолка» информировала о том, что в понедельник, 9 августа, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проводит масштабно интервью-встречу - «Большой разговор с президентом».

Во время встречи с журналистами, представителями общественности, а также экспертного и медийного сообщества, Александру Лукашенко задали вопрос о том, не стоит ли странам постсоветского пространства «спастись вместе» и создать объединение вроде Евросоюза или СССР. Вопрос задавал представитель грузинской общественности, поэтому Александр Лукашенко начал ответ с примером о Грузии.

- Надо возвращаться садиться за один стол и определяться, что будем делать. И начинать с экономики. Грузия далеко отошла от нас, - заметил он.

И продолжая, рассказал о том, как поразился во время визита в Грузию тому, что больше людей и молодежи, разговаривают на английском языке, чем на русском. Сказал об экономических проблемах. И пояснил, что обсуждал это и с Путиным.

- Катастрофа - дальше будет хуже. Я просто язык взял за пример. Взяться за голову и вернуться обратно, - предположил он и добавил. - Вы правы- и Беларусь, и Россия, и Казахстан, и евразийские страны, они сядут за стол.

А продолжая, вспомнил, что он просил Саакашвили и потом Порошенко не выходить из СНГ.

- Не делайте этого - выйти просто, а вот назад войти - гораздо сложнее, - рассказал о своей просьбе Лукашенко и добавил, что по разным причинам политики его не послушали.

И высказал мнение о том, что возможно, придется странам вернуться назад. Потому что, заметил, он «там (на Западе - Прим.) не ждут».

- Не потому что вредный Запад, агрессор - все исходит от экономики и жизни людей. У них экономика, у них свой рынок, они производят выше головы им надо куда-то сбывать это, им нужны рынки. И мы им нужны, прежде всего, как рынок сбыта - и дешевая рабочая сила, - пояснил Лукашенко.

А резюмируя, заметил, что не хотел бы, чтобы белорусы в качестве дешевой рабочей силы ехали на территорию Польши:

- Ну, кто в Польше сейчас будет, извините меня, рачком стоять и собирать эту клубнику? Девушки с Украины. А я не хочу, чтобы белорусы туда поехали. Я лучше сам буду здесь высевать клубнику, и пусть они здесь топчутся, - подытожил он.

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