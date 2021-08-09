Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 августа 2021 года: спад заболеваемости - всего 742 новых случаев, но еще 9 смертей

В Беларуси после выходных снизилось число новых случаев "ковида". Фото: Надежда БУТОВИЧ

В телеграм-канале Минздрава Беларуси обновили статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией на понедельник, 9 августа.

После выходных продолжило снижаться количество новых выявленных случаев COVID-19. За сутки - всего 742 новых инфицированных. Однако за весь период пандемии - уже 454 тысячи 674 заразившихся.

Чуть меньше выздоровевших, чем накануне, было выписано и из больниц 9 августа - всего 532 пациента. С начала пандемии этот показатель уже 448 тысяч 752 пациента.

К сожалению, не обошлось без новых смертей - умерли еще 9 человек с коронавирусом.

- Всего за весь период распространения коронавируса в Беларуси умерли 3 тысячи 541 пациент с подтвержденным COVID-19, - прокомментировали в ведомстве.

Сообразно растет и количество выполняемых тестов на «ковид»: плюс 11,682 тысячи за сутки и свыше 7,438 миллиона за всю пандемию.

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