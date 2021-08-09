Лукашенко прокомментировал смерть главы «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишова. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 августа, в понедельник, во Дворце Независимости проводит «Большой разговор». На него приглашены журналисты, представители общественности, экспертного и медийного сообщества. Он прокомментировал смерть главы «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишова.

- Он для меня кто такой или для Беларуси вообще?.. Хорошо, я президент и мог его не знать, но в этом зале (универсальны зал Дворца Независимости - Прим.), я уверен, его человека 3-4 знают. Он для нас был просто никто. Ну скажите мне, какой безумец в Беларуси возьмет и пойдет его повесит? Где Шишов находился? Он находился в Украине. Зачем все это было раздувать в Украине. Шишова поддерживали спецслужбы Украины. Он на вашей территории повесился или повесили его. Так вы занимайтесь, так вот дайте нам ответ, кто повесил на территории Украины гражданина Беларуси, - подчеркнул президент.

Он добавил, что вокруг этого обстановка не нагнеталась.

- Во всем надо разбираться. А если вы нас в этом упрекаете, то факты на стол, - заявил Лукашенко.

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