Александр Лукашенко заявил, что Романа Протасевича «заказал» Запад

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В ходе Большого разговора с президентом Александру Лукашенко задали вопрос о белорусско-украинских отношениях. Глава государства отметил, что в настоящее время «политические отношения находятся в самой низкой точке». Кроме этого, президент коснулся смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Здесь он провел параллель с Романом Протасевичем.

- Слушайте, я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне бы было проще, чтобы он был в Польше или Литве. Почему? Потому что они его заказали. Они его «заказали». Ладно, Азаренок, ладно, Вадим Гигин. Это же «прикорытники», такие-сякие, ладно, это Союз журналистов наш, Андрей Кривошеев. Ну, это же провластные. Но Протасевича вы зачем «заказали»? И мне надо его сейчас защищать. Потому что, не дай Бог, случится с Протасевичем, как с Шишовым, крыть нечем - преступление на территории Беларуси. Убивал Лукашенко Протасевича бы, не убивал…Он здесь, я за него несу ответственность, я честно говорю, я уже не рад, что этот Протасевич здесь оказался,- констатировал Александр Лукашенко.

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