Лукашенко сказал о вторжении в Украину

Александр Лукашенко 9 августа ответил о «вторжении в Украину». Фото: president.gov.by

Во время встречи с журналистами и общественностью «Большой разговор с президентом» президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко задала вопрос украинская журналистка об отношении с ее страной.

Александр Лукашенко сказал 9 августа о «вторжении в Украину».

Напомним, ранее власти Украины заявляли, что видят угрозу со стороны Беларуси как союзника России. А глава СБУ назвал грядущие осенние совместные учения Минска и Москвы «подтверждением» этой угрозы.

На вопрос Лукашенко ответил коротко, заявив, что Беларусь не является угрозой для страны-соседки.

- Что касается вторжения в Украину - меньше всего, кого вы должны бояться, - это белорусов, - подчеркнул он и, продолжая, заметил. - Мы никогда не сделаем пакость в отношении Украины, если вы (украинская сторона - Прим.) первыми не ступите с оружием на нашу землю.

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