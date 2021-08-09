Лукашенко сказал о вторжении в Украину

Александр Лукашенко 9 августа ответил о «вторжении в Украину». Фото: president.gov.by
Во время встречи с журналистами и общественностью «Большой разговор с президентом» президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко задала вопрос украинская журналистка об отношении с ее страной.
Александр Лукашенко сказал 9 августа о «вторжении в Украину».
Напомним, ранее власти Украины заявляли, что видят угрозу со стороны Беларуси как союзника России. А глава СБУ назвал грядущие осенние совместные учения Минска и Москвы «подтверждением» этой угрозы.
На вопрос Лукашенко ответил коротко, заявив, что Беларусь не является угрозой для страны-соседки.
- Что касается вторжения в Украину - меньше всего, кого вы должны бояться, - это белорусов, - подчеркнул он и, продолжая, заметил. - Мы никогда не сделаем пакость в отношении Украины, если вы (украинская сторона - Прим.) первыми не ступите с оружием на нашу землю.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лукашенко прокомментировал смерть главы «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишова.
Президент добавил, что нужно во всем разбираться (подробности).
Лукашенко сказал про воссоздание СССР.
И вспомнил, что просил Саакашвили и Порошенко не выходить из состава СНГ (подробности).
Лукашенко рассказал, когда признает Крым российским.
Президент добавил, отвечает о признании Крыма публично (подробности).
Александр Лукашенко рассказал о дополнительной угрозе для Беларуси.
Президент призвал руководителей силовых структур обратить внимание на Украину (подробности).
«Всех остальных в плен брать не будем». Лукашенко поручил погранвойскам «полностью перекрыть границу с Украиной».
По его словам, «огромное количество оружия» поступает оттуда в Беларусь (подробности).
Стало известно, будет ли Беларусь отзывать своего посла из Киева, и что будет с торговлей.
Об этом рассказал Владимир Макей (подробности).