Лукашенко: Белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке

«Большой разговор с президентом» проходит 9 августа. Фото: БелТА

Политические отношения Беларуси и Украины находятся в самой низкой точке. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 9 августа во время «Большого разговора с президентом» – встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

Лукашенко отметил, что в настоящее время продолжается двусторонний диалог между Россией и Украиной.

– Мы ведем этот диалог, насколько возможно, но нельзя омрачать наши отношения разного рода фейками и гадостью, – подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко рассказал, что был «заказ» и на Романа Протасевича, который был задержан в Минске после посадки самолета Ryanair. Он отметил, что прекращение Украиной авиасообщения с Беларусью – это та линия, которую нельзя было переходить.

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