«Она сама бы этого не сделала»: Лукашенко прокомментировал инцидент с легкоатлеткой Тимановской

Лукашенко прокомментировал инцидент с легкоатлеткой Тимановской. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 августа, в понедельник, во Дворце Независимости проводит «Большой разговор». На него приглашены журналисты, представители общественности, экспертного и медийного сообщества. Он прокомментировал инцидент с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, который произошел на Олимпиаде в Токио.

- Она бы сама не сделала этого, если бы ей не управляли. Тимановская с ее бчбшным прошлым. Мы взяли и включили ее в состав команды. А знаете, почему? МОК накатил и рекомендовал, чтобы мы семерых таких по их требованию включили, которых вообще нельзя было включать. Мы ей в декабре 2020 года выдали президентскую стипендию в размере почти трех тысяч рублей. На, бери, занимайся, - сказал президент.

Он добавил, что в Токио Тимановская связалась с «дружками из Польши».

- Ей сказали: приедешь в Токио в аэропорт, сразу беги к японскому полицейскому и кричи, что эти два, которые возили ее в аэропорт, это сотрудники КГБ. Ни одного человека со спецслужб не было в Японии. Мы такое не практикуем, - подытожил Лукашенко.

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