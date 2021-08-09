Лукашенко сказал о том, что появился «грязный луч» в отношениях с Литвой

Лукашенко сказал о чем Литва просит Беларусь и на что не имеет права. Фото: president.gov.by

Во время прямой трансляции «Большого разговора с президентом» президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко литовский журналист задал вопрос о том, возможно ли вернуть или нормализовать отношения и дружбу Беларуси с Литвой, которая была до 2020 года.

- Конечно, есть, - однозначно заявил Александр Лукашенко.

И продолжая, сказал, что если и исключительный вариант, если это не произойдет при президентах Лукашенко и Науседе, то «кто-то без нас сделает». Однако во втором случае - просто потеряется много времени.

- Мы соседи, определено все это Богом, и мы всегда жили и будем жить как соседи - мирно и дружно, - заметил он.

А далее Лукашенко заявил, что не так давно в белорусско-литовских отношениях промелькнул некий «луч».

- Недавно такой луч промелькнул, грязный, но луч. «Вот пусть Лукашенко сделает то-то, тогда мы будем о чем-то говорить». Слушайте, но вы мне условия не ставьте! Вы же знаете, что я не 1 и не 5 лет у власти. Мне уже ставили условия - разные люди ставили, не надо этого делать… Но вообще-то можете поставить, если имеете право на это. А вы не имеете право на это, - подчеркнул Лукашенко.

И объясняя, заметил, что белорусские власти «не прятали у себя в Беларуси ни боевиков, ни оппозиционеров». Хотя у литовских властей также есть оппоненты. Также Лукашенко сказал, что в начале 2020 года разговаривал по телефону с президентом Литвы:

- Была пандемия, обсуждали этот вопрос, слушай - лучший друг! И что потом произошло, что с вами (литовскими властями. - Прим.) случилось?! - задал он риторический вопрос.

А далее сказал, при каких условиях возможен диалог с Литвой:

- Если вы хотите, давайте начнем на каком-то уровне вести диалог. Но без всяких предварительных условий, - заметил он.

В качестве такого условия он привел заявления Литвы о необходимости освободить в Беларуси политических заключенных.

- Одни говорят, вроде с Америки, - 600 (политзаключенных. - Прим.), вы назвали 400. Вы определитесь, сколько у нас так называемых политзаключенных. И потом на основании чего? У нас что, 58-я статья, как до войны, или какая - 52-я была?! Слушайте, у нас нет статьи политических заключенных, на основании чего такие выводы?! Ладно бы журналисты где-то там обвинили, но политики об этом заявляют. Ну и потом со своими заключенными мы разберемся сами, - заключил он.

А далее перешел с вопросом и комментарием к Юрию Воскресенскому, который ранее заявлял, что призывает политзаключенных попросить о помиловании.

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