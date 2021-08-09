Воскресенский назвал имена тех, кого он предлагает помиловать Лукашенко
Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский на «Большом разговоре» у президента Беларуси Александра Лукашенко 9 августа 2021 года назвал имена тех, кого он предлагает помиловать Лукашенко. Воскресенский публично заложил за них голову.
- В списке 100 человек, среди которых - 93 - граждане, которые задурены, шесть человек - это банкиры, фигуранты «дела Белгазпромбанка», которые активно сотрудничали со следствием, а также директор Могилевской филармонии Денис Шаблинский, который нужен для организации агитационных мероприятий, - сказал Воскресенский.
Он также заявил, что визит главы государства в СИЗО КГБ, который состоялся 10 октября 2020 года, был историческим.
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