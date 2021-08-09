Лукашенко о Бабарико: Пусть вернул бы все и ехал бы в Турцию в свои особняки, которые он там построил

«Большой разговор с президентом» проходит 9 августа. Фото: БелТА

Виктор Бабарико обсуждал с сыном Эдуардом возможность возврата денег государству. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко 9 августа во время «Большого разговора с президентом» - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

Речь шла о десятках миллионов долларов. Об этом рассказал Лукашенко со ссылкой на распечатку их разговора, который состоялся в бане. Туда заключенных отвезли после встречи с президентом в СИЗО КГБ.

- Ему сын Эдуард говорит: папа, надо деньги отдавать. А он даже не разговаривает. И он начал с ним обсуждать, сколько надо вернуть денег наворованных - там 10 миллионов, 20 миллионов. А я думаю: боже мой! Ты одной ногой в тюрьме. И ты еще обсуждаешь, сколько вернуть, а сколько не вернуть. (…). Пусть возвращает все, что есть, и с богом едет в Турцию в свои особняки, которые он там построил. И среди турков живет, чтобы понял, что такое Беларусь и что он потерял, – сказал Лукашенко.

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