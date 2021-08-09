Александр Лукашенко - журналистке американского канала CNN: «Понимаете, вы привыкли к тому, что вы гегемоны в мире. Вам все позволено»

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Уже более трех часов продолжается диалог президента с представителями общественности, СМИ. Среди желающих задать вопрос Александру Лукашенко - журналистка телеканала CNN.

- Господин президент, как бы вы ответили вашим критикам, которые заявляют о том, что вы принимаете участие в репрессиях против гражданского общества, против свободы прессы, в том числе с учетом той посадки самолета, которая имела место быть, с господином Протасевичем? Также, пользуясь случаем, хотела бы пригласить вас дать эксклюзивное интервью телеканалу CNN, поскольку ранее вы говорили о том, что западная пресса необъективно освещает события в Беларуси, а в эксклюзивном интервью мы смогли бы поговорить с ними напрямую.

Президент ответил следующим образом.

- По поводу интервью. Я не исключаю этого. При одном условии: если вы дадите все, что я скажу. Не купируя, не вырезая, не добавляя <…> Вы задаете вопрос - я отвечаю. На этих условиях договоритесь с пресс-секретарем. Что касается репрессий против гражданского населения. Мне с американцами - ну вот совсем просто говорить. Скажите, пожалуйста. Вопрос риторический (я отвечаю на ваш вопрос). Вы зачем застрелили девушку в конгрессе? Зачем? Которая была участницей войн в защиту Соединенных Штатов Америки и ее интересов. Это же женщина! После этого вопрос о репрессиях в отношении гражданского и прочего населения с моей стороны просто меркнет. Понимаете, вы привыкли к тому, что вы гегемоны в мире. Вам все позволено. Сколько человек вы посадили (на сегодняшний день у вас сидит) после событий у конгресса, когда вы законно избранного президента растоптали, убрали его из средств массовой информации. Вычеркнули. Как вы себя вели в эту предвыборную кампанию - я имею в виду Трампа. И поставили своего президента. Это что, было законно? Вы голосовали по почте - это вы показывали, вы бюллетени в мусорку бросали, там, где было голосование за Трампа. И многое-многое другое - мы это тоже видели. И я подумал: если бы мы не выбрасывали в мусорку, в урну бюллетени, а по почте только проголосовали, вы бы на кусочки нас порезали. Вам - можно. Вы творите беспредел во всех местах мира! И мне говорите о каких-то репрессиях. С моей стороны не было никаких репрессий! Никаких. Я принял правила игры тех бандитов, которые под вашим руководством - американских спецслужб с территории Польши и прочее - двинулись к нам в суверенное независимое государство. Я - президент. Я по Конституции и законам обязан был защитить это государство, что я и сделал. Я не дрожал за свою жизнь. Я переживал только за детей - если это личное. <…> Какие же здесь репрессии? Я кого-то застрелил? Я кого-то убил? Что я сделал такого? Вы сейчас начали новую волну: Гаага, Гаага. Они давно меня подводят к международному трибуналу, но уцепиться не за что. За Тимановскую же меня в трибунал не потащат или за повешенного в Украине непонятно кем Шишова. И они ищут-ищут: за что бы меня…<…> Что касается прессы. Посмотрите: на разговор с президентом сегодня записалось больше тысячи человек. Из них - одна треть - зарубежные. Так что вы могли бы и не попасть на этот разговор. Но, следуя принципу открытости, я лично поручил пресс-секретарю вас (журналистку CNN. - Авт.) пригласить, зная ваши последние фейки. <…> Я вас пригласил.

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