Великобритания ввела экономические санкции против Беларуси

Великобритания вводит санкции против Беларуси. Фото: F1News

Великобритания вводит санкции против белорусского калия и нефтепродуктов, а также запрет на покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Об этом пишет РБК.

Также санкции накладывают ограничения на товары, используемые в производстве сигарет, и технологии двойного назначения. Ужесточается существующее эмбарго на поставки оружия.

Кроме этого Великобритания внесла в санкционный список российского олигарха Михаила Гуцериева как «основного частного инвестора в Беларуси и давнего соратника Александра Лукашенко».

Кроме Гуцериева в списке еще семь имен, в том числе президент Александр Лукашенко и его сын Виктор.

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