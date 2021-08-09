Лукашенко высказался о Латушко и Цепкало. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 августа, в понедельник, во Дворце Независимости проводит «Большой разговор». На него приглашены журналисты, представители общественности, экспертного и медийного сообщества. Он высказался об экс-главе Купаловского театра Павле Латушко и экс-главе ПВТ Валерии Цепкало.

- Я знал все его недостатки, вплоть до того, что ему скоро печень надо менять. Ты же (обращаясь к главе МИД Беларуси Владимиру Макею) - Ты же его рекомендовал директором Купаловского театра? Я думаю, ну язык белорусский знает – иди. Отправил его в Национальный театр имени Янки Купалы, но было у меня ощущение, что он с гнильцой, - рассказал президент о Латушко.

Также он высказался и об экс-главе Парка высоких технологий Валерии Цепкало.

- Цепкало - это креатура спецслужб России, которая была создана в то время, когда Сергей Степашин возглавлял Федеральную службу контрразведки России. Он Цепкало подбросил в лагерь Лукашенко в первые выборы, когда они увидели, что нет Шушкевичей и Позняков, а остался один Лукашенко. Я только потом это узнал. А Кебич мне подсунул Федуту. Но я Цепкало оценил и нашел ему место в предвыборной команде. Поблагодарил бы меня, что в тюрьму не попал, - сказал Лукашенко о Цепкало.

На вопрос Константина Придыбайло о том, обидно ли ему, что Латушко и Цепкало его предали, он сказал, что обидно.

- Мне обидно, но не трагично, потому что меня много раз предавали. Я смирился с этим, - подытожил Лукашенко.

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