«Ниоткуда не берется президент»: Лукашенко ответил на вопрос, кто будет следующим президентом Беларуси

Лукашенко сказал, что в Беларуси есть 15 - 20 человек, которые могут вырасти в президента. Фото: president.gov.by

Российский журналист Константин Придыбайло во время «Большого разговора с президентом» задал вопрос президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, как он сказал, волнующих всех граждан Беларуси: «Кто будет следующим президентом после Лукашенко?».

Отвечая, Александр Лукашенко заметил, что это «самый сложный вопрос».

- Я мог бы ответить, как когда-то ответил мой хороший друг и старший брат - Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это, действительно, так, за кого белорусский народ проголосует, то и будет, - прокомментировал он.

И также заметил, что сам он лично еще не определился, какую будет занимать позицию и чем станет заниматься, однако думает об этом. Признался, что всегда завидовал бывшему президенту Украины Леониду Кучме - «своему закоренелому другу».

- Встречаюсь с ним и спрашиваю Леонид, ну как ты себя чувствуешь: «Прекрасно!». И я вижу что это так. Начинаю обдумывать - нет, я та не смогу, - и продолжая заметил. - Я вросся в эту страну, она в меня и я не понимаю, как можно жить на пенсии, уйти или заниматься каким-то другим делом - я не представляю.

В тоже время Александр Лукашенко подчеркнул, что это не означается, что он «вцепился, как говорил сам, во власть и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло».

И в то же время заметил, что представители оппозиции говорят о том, что «остался год». Однако подчеркнул, что это не так.

- Вечера невероятная спортсменка (сказала - Ред.) - до года. Ну им простительно, какие они политики?! Ты никогда не говори по срокам, потому что если не случится, вам же верить перестанут. А им и так давно не верят, - заметил он и добавил. - Поэтому не надо гадать, когда уйдет Лукашенко? Очень скоро. Но!

Далее он вновь обратился к теме поствыборных протестов 2020-го года, вспомнил, как реагировали власти и протестующие. Сказал о том, что рассуждая об уходе от власти, задумывался о том, что будет с его сторонниками. И продолжая вновь вернулся к теме того, кто будет следующим президентом Беларуси.

- До этих событий я часто обращался к этому вопросу, начинал перебирать людей. Из ниоткуда, как это было в середине «девяностых», когда меня выбирали, не появится президент, - пояснил Лукашенко.

И объяснил, что это связано с тем, что сейчас другое время, другие люди, мыслящие по-другому.

- Сейчас время другое и они все на виду, кто может быть президентом. Но вот эти дни мне показали - выкристаллизовались люди. Оказывается у нас человек 15 - 20, которые могут вырасти в президента, - заявил он.

И пояснил, что эти возможные кандидаты на президентское кресло в чем-то похожи на него самого.

- Простите за нескромность, они в чем то похожи на меня, потому что они рядом росли. Похожи в чем? В совей преданности стране, они надежные, они не будут кромсать никого. И то большинство, определенно подавляющее большинство, за них проголосует. Но если будут президентские выборы, я вам обещаю, что, если я не будут участвовать, то не буду кого-то проталкивать. Нет, я буду честно вести себя. Будет пять человек, я изучу биографии, если их знать не буду. А я точно их буду знать, я про всех все расскажу вплоть до того, что готов открыто провести эфир с ними, задать вопросы. Все будет на равных, но победят в Беларуси обязательно прагматичные нормальные люди, - пообещал Лукашенко.

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