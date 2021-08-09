Лукашенко прокомментировал заявления о пытках на Окрестина. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 августа, в понедельник, во Дворце Независимости проводит «Большой разговор». На него приглашены журналисты, представители общественности, экспертного и медийного сообщества. Он прокомментировал заявления о пытках на Окрестина.

- Я хотел бы ответить про пытки на Окрестина. Вчера человек, которого я тогда послал разбираться на Окрестина, красноречиво ответил. Там было, по его информации, две тысячи человек на тот момент. Это центр, куда все правонарушители собираются. Их было две тысячи человек, а может и больше. Хотел бы сказать, что на Окрестина несут службу 47 человек. Они что, пытали две тысячи человек и все это слышали за километр в населенном пункте, как они кричали? Это все фейк, это неправда, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что если там и были люди с синяками, то они получили их на улице, когда «ринулись на внутренние войска и ОМОН».

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