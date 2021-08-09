Ирак вывезет из Минска около 280 мигрантов в ближайшие два дня

Нелегальных мигрантов из Ирака в ближайшее время доставят на родину. Фото: МИД Ирака

Ирак двумя эвакуационными рейсами вывезет из Минска около 280 мигрантов, об этом сообщил 9 августа официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф на своей странице в Facebook.

– Самолет авиакомпании Fly Bagdad сегодня выполнит рейс из Минска в Багдад с более чем 80 пассажирами на борту, – говорится в сообщении.

Представитель иракского МИД отметил, что 10 августа будет выполнен дополнительный эвакуационный рейс, на котором в иракскую столицу будет доставлено около 200 человек.

– Делегация посольства Ирака в России, которая находится в Минске, подготовила необходимые процедуры для завершения переправки на родину иракских мигрантов, оказавшихся на территории Белоруссии, – добавил он.

Он также сообщил, что «тело погибшего на белорусско-литовской границе гражданина Ирака будет транспортировано в Багдад».

Напомним, с начала года на литовско-белорусской границе задержали более 4 тысяч нелегальных мигрантов.

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