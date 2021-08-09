«Разберемся до нитки»: Лукашенко сказал, что будет с уехавшими из страны белорусами

Лукашенко заметил, что при возвращение с выехавшими из страны не по миграционным причинам будут разбираться. Фото: president.gov.by

В прямом эфире «Большого разговора с президентом» президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко украинский журналист задал вопрос о том, что будет с людьми, выехавшим из Беларуси по политическим причинам.

- Около 1,5 тысячи белорусских айтишников выехали в Украину и возвращаться не собираются. Что будет (при возвращении - Прим.) с белорусами, которые выезжают, не по миграционным причинам, а потому что не согласны с вами с политической точки зрения? - прозвучал вопрос к Лукашенко.

- С такими будем разбираться до нитки, - прокомментировал он.

И поясняя, заметил, что выехавшие из страны белорусы, отличаются от украинцев, которые въезжали в нашу страну во время событий в Украине.

- Те украинцы тогда выехали за куском хлеба. Около 150 - 160 тысяч украинцев, и я им всем своим указом (хотя были неоднозначные мнения) предоставил равные права с белорусами. Работа, детсады, школы - у нас в Беларуси социальный пакет значимый и бесплатный, за счет бюджета. Я им предоставил равные права, - вспомнил он и продолжил. - А наши айтишники, даже если уехали полторы тысячи, даже если две тысячи - до нитки разберемся: «Чего ты туда поехал?».

Далее журналист сделал уточнение вопроса, хотел ли бы Александр Лукашенко, чтобы в Беларусь вернулись граждане, даже те, кто не согласен с его политикой, выехавшие не только в последний год, а за последние 10 лет. С целью, чтобы в страну вернулись все ее граждане.

- Да ради бога! С моей политикой полмиллиона точна не согласных, живущих в Беларуси, я себе даю в этом отчет - будет 510 тысяч. Ну и что, что со мною не согласен. Полмиллиона, даже больше - 600 тысяч проголосовали за Светлану (Тихановкую - Прим.), может больше… Но если они не боевики и не нарушили закон, если они с заточками и ножами не ходили на демонстрации - а мы это все видим, это элементарно восстановить. Персонально по каждому готовы разобраться, - заметил он.

В завершение Лукашенко подчеркнул, что на данный момент нет никакого запрета на возвращение в Беларусь. И дело не в том, согласен ли граждан с госполитикой - «главное, чтобы они не нарушали закон».

- Но мы и не запрещали въезжать в Беларусь. Мы и не запрещаем. Но они должны понимать, если совершили преступление, то ответят, - заключил Лукашенко.

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