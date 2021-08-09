Белорусская легкоатлетка Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль Европейских игр 2019 года. Фото: ebay.com

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион eBay свою серебряную медаль, которую она завоевала на Европейских играх 2019 года.

Спортсменка завоевала серебряную медаль в беге на дистанции 100 метров на Европейских играх 2019 года, которые проходили в Минске.

Начальная стоимость лота составила пять тысяч долларов. На 16 часов 9 августа лото отслеживают 107 человек. Текущая ставка уже составила 20 тысяч 100 долларов.

Белорусская легкоатлетка Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль Европейских игр 2019 года. Фото: ebay.com

В описании лота указано, что все средства от продажи серебряной медали будут перечислены тем, кто оказывает поддержку белорусским спортсменам.

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