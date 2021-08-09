Журналист The Wall Street Journal спросила Лукашенко, почему в Беларуси запрещено протестовать

Лукашенко сказал, чего опасается, если протесты на улицах повторяться. Фото: president.gov.by

В прямом эфире «Большого разговора с президентом» президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко задала вопрос журналистка ежедневной американской деловой газеты The Wall Street Journal.

- Вы говорите, что вы мирный человек, что вы не диктатор, почему запрещено протестовать сейчас на улицах в Беларуси. Если все вас любят, если вы считаете, что вы очень популярный президент и если Беларусь это демократическая страна?

- Я боюсь, чтобы не было как у вас в Америке, чтобы не задушили какого-то темнокожего на улице. Чтобы не начали стрелять в живот друг другу в плане обороны милиции и так далее, и тому подобное. Поэтому я и опасаюсь, чтобы не было без толку нарушений закона, чтобы эти толпы людей не ходили по минским чистым улицам, - ответил Лукашенко.

Также американская журналист поинтересовалась по поводу санкций, заявив, что ранее Лукашенко предупреждал о том, что американцы не должны переходить красную черту.

- Что будет красной чертой именно для американцев? - спросила она.

- Что касается красной черты, я много раз говорил о красных линиях. Но не имел в виду Соединенные Штаты Америки. Почему? Потому что вы далеко и вам пофиг, что происходит в этой Беларуси. Вы даже не знаете, где она расположена, и вы даже через 10 минут забыли, кого кормили печеньками. Вы просто пользуетесь своим правом печатать инвалюту и контролировать ее ход. И пользуетесь тем, что в результате событий в Европе и Азии на этом поднялись, создали мощную империю которая потихоньку катиться вниз благодаря политике вашей непонятной. Но пока с вами белорусам рано тягаться. Поэтому я не могу сказать, что это я нарисовал красную черту для Америки. Мне очень сложно со своим потенциалом белорусским и со своими возможностями нарисовать ту красную черту. Поэтому не переживайте что диктатор нарисовал для вас где-то красную черту, - заключил Лукашенко.

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