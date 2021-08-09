«Ну какой он стрелок?»: Лукашенко рассказал о допросе Протасевича по поводу его пребывания на Донбассе

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Почти четыре с половиной часа продолжается Большой разговор с президентом. Александр Лукашенко, кроме прочего, высказался о Романе Протасевиче и его участии в конфликте на Донбассе. Приводим дословную цитату.

- Вот, возьмите Протасевича. Это уже личное – почему я пошел на такой шаг. Он сейчас практически на свободе: иди, работай... Он решил там компьютер поставить - заниматься, пусть занимается, ради Бога. Не вопрос. Но почему я считал себя в этом виновным? Ведь меня информировали, может быть, недостаточно убеждали, что в Украине создаются лагеря, где ведется подготовка боевиков. И прежде всего - из числа наших людей. И вот эти сопливые, а он что - двадцать лет ему тогда было или даже меньше - он поехал в Украину и попал в этот отряд. Но что делали эти мерзавцы, это, конечно, ЦРУ-шники, чтобы их замазать… Он - никакой не боевик, мы изучили это все… Чтобы их замазать, они наших, где готовили эти отряды против диктатора, они их бросали на Донбасскую линию и специально: пулемет-автомат в руки, фотографируйся, выкладывай в Сеть. Ну это пацанье, они повыкладывали в Сеть. Сегодня: так ты же боевик. «Да не воевал я на Донбассе». Нам пришлось изучать - они их на крови пытались замешать. Они мазали их кровью, но благо, что он не стрелял и не убивал людей. Какой он стрелок? Ну, вы же видели. Если бы он стрелял, он бы уже в Донбассе… Они же приехали сюда, его допросили. Я сказал: «Да, пусть приезжают. Если есть вопросы - задают. Но - в Беларуси». Они допросили, пояснял все. Они остались удовлетворенными этим разговором, но ведь я и органы власти - они должны были видеть, предвидеть, что наши люди туда едут и из них готовят там боевиков. И это - наша вина. И в том числе, Комитета госбезопасности. Мы сделали серьезную работу над ошибками, - констатировал президент Беларуси.

Кто конкретно эти "они", которые приезжали допрашивать Романа Протасевича, Александр Лукашенко не уточнил.

Напомним, ранее, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ЛНР контактирует с Беларусью по делу Романа Протасевича.

- Насколько мне известно, контакты были. Вроде, даже наши следователи, но я точно не знаю, уже уехали в командировку в Беларусь, чтобы допросить Романа Протасевича по нашему уголовному делу (далее - здесь).

В то же время сам Роман Протасевич, говоря о возможном допросе следователями ЛНР, подчеркивал, что официальные показания он дает только представителям Следственного комитета (детали - здесь)

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