Стало известно, сколько машин в Беларуси прошли техосмотр с начала года

С января «Белтехосмотром» было выдано 1,177 миллиона разрешений на допуск ТС к дорожному движению. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Стало известно, что за последние семь месяцев «Белтехосмотром» в Беларуси было выдано 1,177 миллиона разрешений на допуск транспортных средств к дорожному движению. Информация об этом опубликована на сайте организации.

Так в июле допуски получили 101,2 тысячи транспортных средств. Это на 46 процентов больше, чем за июль 2020-го года.

Причем за весь 2020-ый было выдано 726 тысяч документов о прохождении ТО, а с января 2021-го - 1,177 миллиона разрешений. Таким образом, с января 2021-го года «Белтехосмотр» выдал в 1,6 раза больше разрешений, чем за весь прошлый год.

Напомним, белорусы начали активно проходить ТО на транспорт в 2021-ом году из-за отмены госпошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

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