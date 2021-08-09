США введут санкции против НОК Беларуси

США вводит санкции против НОК Беларуси. Фото: НОК Беларуси

Президент США Джо Байден 9 августа подпишет указ об ужесточении санкций в отношении Беларуси. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в Белом доме.

По его информации, санкции, в частности, будут введены против Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

Санкции затронут и различные сферы белорусской экономики – Вашингтон планирует ввести санкции против «Беларуськалия», поскольку компания является «источником незаконного обогащения режима».

Напомним, на прошедших в Токио Олимпийских играх белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская была снята с соревнований, позже двух членов белорусской делегации лиши аккредитации.

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