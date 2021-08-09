За выходные на белорусско-польской границе задержали 349 человек, мигранты шли крупными группами

В Польше за выходные задержали 349 мигрантов, нелегально перешедших белорусско-польскую границу. Фото: strazgraniczna.pl.

О задержании нескольких крупных групп нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе сообщает Reform.by со ссылкой на Пограничную службу Польши.

Всего было задержано 349 человек, которые оказались на польской территории, незаконно перейдя границу. Это статистика за выходные дни – с пятницы, 6 августа, до понедельника, 9 августа.

Все мигранты задержаны в Подляшском воеводстве, они шли крупными группами. В самой большой группе было 85 человек, эти люди перешли границу вблизи Кузницы 8 августа. Большинство мигрантов заявили о том, что они являются гражданами Афганистана и Ирака.

С начала года в Подляшском воеводстве задержан 871 нелегал, все они перешли границу со стороны Беларуси.

Сейчас задержанные мигранты проходят тесты на коронавирус, после выяснения их личностей, возраста и стран, откуда они приехали, будут проведены судебные процессы. По решению суда нелегалы могут быть помещены в охраняемые центры содержания иностранцев.

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