Лукашенко рассказал о том, как его старший сын Виктор довел пойманных в Беларуси «вагнеровцев» до слез. Кадр оперативной съемки.

- Они случайно нарвались на парня, который нас поставил в известность – мол, едут люди… Они видны: бывшие военные, подготовленные, - сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналистски российского журнала “Коммерсантъ”. - Мы взяли на контроль. Их много. Они же пока никаких действий не совершают. К вечеру разместились в одной гостинице, к ночи – в другой. То есть пошли вот эти непонятные телодвижения. А это уже серьезно. Мне из КГБ доложили: по всем признакам это люби, связанные со спецслужбами, они не просто здесь показались, не шифровались и не прятались. Не было гарантии что мы их всех удержим – вдруг они рассредоточатся по стране – быть беде. И тогда я принял решение: мы их всех там повязали и изолировали. Украинцы начали требовать6 выдать нам. Россияне звонят – нет, там российские граждане, верните нам. Я принял мудрое решение – я поручил пригласить сюда для переговоров генпрокуроров из России и Украины. Определите, как поступить. Мне это горе зачем на голову? Никто не приехал. Тогда я пригласил своего старшего сына – он был помощником по нацбезопасности. «Витя, поезжай к ним, задай им от моего имени вопрос: вы куда хотите убыть?» Они ответили – в Россию все. На утро я сыну поручил: взять автобус, дать им покушать, воды выпить… Он их накормил-напоил, и поехал под Смоленск. По дороге они уже взяли телефон, кому-то позвонили, на границе их встретили. Виктор их там построил, несколько слов сказал. Их руководитель спрашивает: «Виктор Александрович, а можно мы к вам в Беларусь еще приедем – не по этому вопросу?». Когда Виктор ответил, что президент не говорил о том, что им въезд запрещен – некоторые заплакали. Просто мы по человечески с ними обошлись. Если генпрокурорам они не нужны – мы их отвезли туда, куда они попросили. И мы остались с ними друзьями. Я у них не спрашивал, чего они сюда приехали, и они мне не передают никаких сигналов. Пожалуйста, приезжайте. Некоторые были с женами здесь туристами.

Напомним, прошлым летом в Беларуси поймали 33 мужчин. В отношении них СК возбудил уголовное дело. После чего они были заключены под стражу. А потом отпущены. История тогда получила большой международный скандал – много моментов непонятны до сих пор.