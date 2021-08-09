Если у вас после прививки от ковида появились эти симптомы, немедленно бегите к врачу!

Если после прививки от ковида человек начал чихать, это повод обратиться к врачу, утверждают британские ученые. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Великобритании эксперты признали, что вакцинированные люди не защищены от инфицирования коронавирусом и составили список симптомов, обнаружив которые, человек, получивший одну или две дозы вакцины, должен немедленно обратиться за медпомощью.

Как пишет Медицина и Наука со ссылкой на издание Express, если после введения вакцины (первой или второй дозы) у вас появились головная боль, выделения из носа, чихание, боль в горле, пропало обоняние, нужно идти к врачу.

Особенно часто ковид у вакцинированных проявляется таким симптомом, как чихание, отмечают эксперты. Как правило, те, кто начал чихать через некоторое время после прививки от коронавируса, позднее получают положительный тест на COVID-19.

Ученые отмечают, что, хотя вакцинирование не защищает от заражения ковидом, среди пациентов, получивших прививку, отмечается снижение развития тяжелых осложнений с смертей от коронавируса. То, как организм будет реагировать на введение вакцины, зависит от возраста, пола, наличия хронических заболеваний, от того, какие лекарства принимает человек, какой обра жизни ведет, как питается, насколько он устойчив к стрессам.

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