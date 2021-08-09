Лукашенко рассказал, кого именно избивали на Окрестина в августе-2020. Фото из архива "КП".

Журналист телеканала РБК, задавая вопрос рассказал президенту Беларуси о том, что он непосредственно работал в Беларуси во время событий августа 2020, и знает о том, что людей на Окрестина били, издевались над ними, и в РУВД тоже с этим были проблемы...Это правда, мы общались и с фельдшерами, которые туда ездили, и с самими пострадавшими. Но вопрос у меня не про это, поводом для последней..

Самое главное, чтобы вы видели сами, когда их били, - перебил журналиста Александр Лукашенко.

На Окрестина попадали и журналисты...

Ну так ведите себя по закону, никто вас бить не будет, - сказал Лукашенко. – Кто нарушал – те и получили. Во раз зашел разговор на жту тему, я скажу: кто на Окрестина получил. Для меня это абсолютно понятно. На Окреснина попалось много бывших осужденных. И с России там были люди. Некоторые по 12 статьям судимы. Вы наверняка знаете об отношении между ментами и осужденными. Их содержат в разных колониях – они бы друг друга перерезали. Патологическая ненависть осужденных к ментам, как они их называют. Ментов ненавидят. И вот когда они обдолбанные (как их Азаренок называет), прокуренные пропитые, и урки, у которых по 12 статей, попали туда. И тут они увидели ментов – своих врагов. А мозги повернутые, пьяные, под наркотиками. И вот они на этих менов. А менты что должны были делать? Ответить. Вот кого там мочканули, грубо говоря. Как один восточный лидер сказал “Мочить в сортире” - в сортире никто не мочил, но ответили. А они тонко за это ухватились и нас переиграли. Они под это начали раскручивать: ах, народ, ой насилие. Покрасили кому попу, кому голову – и пошло-поехало. Поэтому я признаю, что на Окрестина кое-кто получил. Но получили в основном те, кто ринулся бить ментов и сводить с ними счеты. По пьяни и проколотые. А потом я отправил туда Барсукова, но это вы уже видели в кино.

Часом раньше Лукашенко уже касался темы пыток на Окрестина. Вот что он сказал:

- Я хотел бы ответить про пытки на Окрестина. Вчера человек, которого я тогда послал разбираться на Окрестина, красноречиво ответил. Там было, по его информации, две тысячи человек на тот момент. Это центр, куда все правонарушители собираются. Их было две тысячи человек, а может и больше. Хотел бы сказать, что на Окрестина несут службу 47 человек. Они что, пытали две тысячи человек и все это слышали за километр в населенном пункте, как они кричали? Это все фейк, это неправда, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что если там и были люди с синяками, то они получили их на улице, когда «ринулись на внутренние войска и ОМОН».

Позже, когда еще одна иностранная журналистка телеканала SkyNews сказала, что ей известно об избиениях и пытках на Окрестина, Лукашенко сказал:

- Девушка, Окрестина – это не санаторий, туда ходить не надо, и мы туда никого насильно не таскали. Они сами туда приехали. Кому-то дали по мозгам. Кто не хотел быть побитым – он не был на Окрестина.

Напомним, в годовщину выборов проходит так называемый “Большой разговор с президентом”. Президент Беларуси Александр Лукашенко встречается с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора. Встречу показывают в прямом эфире.

«Большой разговор» стали практиковать с 2017 года. Мероприятие длится много часов. Например, в 2017 году Лукашенко отвечал на вопросы 7 часов 21 минуту, примерно столько же – в 2019 году. В прошлом, 2020 году, анонсированное на 12 марта мероприятие экстренно перенесли. Официально сообщалось, что «отмена мероприятия случилась из-за наслоения важных политических событий в президентском графике: ежегодного послания к народу и Нацсобранию, заграничного визита, серии рабочих поездок по стране, ряду интервью СМИ». Однако до сих пор мероприятие так и не состоялось.

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