Лукашенко объяснил ситуацию с мигрантами и предупредил: «Мы тоже скоро развернемся»

Лукашенко рассказал, что в Беларуси "оголены пограничные войска", поэтому защищать границу от мигрантов не получается, как раньше. Фото: president.gov.by

Журналист российского издания «Коммерсантъ» во время «Большого разговора с президентом» задала вопрос президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко насчет беженцев, является ли это методом давления на Запад или нет.

Лукашенко заметил, что уже ранее говорил о беженцах. Но предложил обратиться к началу вопроса, он напомнил о работе Беларуси с Евросоюзом над соглашением об облегчении визового режима и в комплексе с ним о соглашении об реадмиссии. Он сказал, что до подписания договора о реадмисии шла речь о том, готова ли Россия забирать сбежавших, которую через Беларусь попали в страны ЕС, мол, «когда Россия согласились мы подписали этот договор о реадмиссии».

- Все по этому договору они должны были построить соответствующее помещение. Они нам выделяли деньги и начали их строить, - пояснил Лукашенко.

А Владимир Макей, глава МИД Беларуси, в свою очередь заметил, что в марте 2020-го года это строительство прекратилось.

- Потом на это плюнули, заточились борьбой с диктатурой и перестали выполнять свои обязательства по соглашению о реадмисии, - подчеркнул Лукашенко и продолжил. - Ну, раз вы перестали, значит мы ответили. Вы перестали даже разговаривать с нами по мигрантам - мы ответили. Мы тогда не будем их так ловить, как мы их ловили. Хотя мы их задерживаем и немало.

Далее он прокомментировал недавний сюжет литовской стороны о том, что на территории Беларуси машина пограничников сопровождала некую группу людей у госграницы. Александр Лукашенко заявил, что это была задержанная белорусской стороной группа беженцев.

- Впереди шла машина и их сопровождали на пограничную заставу. Или куда ты там их толпой вел и так далее, - попросил он уточнение у представителя ГПК и продолжил. - Вы, мерзавцы, чего нас упрекаете? Зачем переворачиваете все с ног на голову?! Мы задержали несколько десятков человек и разместили у нас на погранзаставе и разбираемся с ними. Но мы не всех ловим и не так ловим, как ловили раньше, я об этом честно сказал.

Далее он заметил, что не логично защищать другую сторону, когда против вас введены санкции - «душите нас экономически». А кроме того, продолжая Лукашенко признался в том, что в Беларуси на данный момент «оголены пограничные войска».

- Не скажу какая часть - неважно. Я снял с границы внутрь страны и перебросил еще на украинскую границу в большинстве своем вооруженные силы пограничников для того, чтобы бреши позакрывать - оружие оттуда идет. И все это в комплексе. Мы не можем так защищать границу, как раньше, - уточнил Лукашенко.

На звучащие обвинения в том, что белорусская сторона «перекидывает» в ЕС мигрантов, Лукашенко однозначно заявил:

- Факты на стол! Факты на стол, где Лукашенко кого взял, перекидывает и так далее, - потребовал он.

А на упреки белорусских властей в том, что «из Ирака прилетают Боинги и привозят людей», ответил более подробно:

- Тьфу-тьфу, ребята, очнитесь! Вы же закрыли для нас пространство, вы изолировали «Белавиа» - постарались. Вы перестали через Беларусь летать и приземлять свои самолеты в нашем аэропорту. Какие претензии к нам предъявляете? Я же вас предупреждал: свято место пусто не бывает. Нет ваших самолетов - прилетят другие. Нам не доживу, быть бы живу! - закончил он народной мудростью.

А далее пояснил, что белорусская сторона позитивно воспринимает прилетающие самолеты и туристов из других государства.

- Мы рады тому, что к нам летают самолеты. И у нас безвизовое пространство через аэропорт для 74 государств. Нам нужны туристы - мы же не закрытая страна. Вы перестали к нам летать, прилетели другие с туристической визой. Некоторые туда рванули, но они же не все.. Они бывает улетают - там же из разных стран, - пояснил он и добавил. - И из Афганистана, если будут летать, мы их примем - они же платят за все. Это экономика.

Далее он озвучил информацию Литвы о том, что на данный момент около 5 тысяч нелегалов перешли границу со стороны Беларуси.

- Они не знают, что с ними делать, - заметил Лукашенко. - И правильно сделали вывод СМИ и ряд блогеров: «Слушайте, а мы и не знали, что нашу границу защищал Лукашенко, мы то думали, что у нас там пограничные войска...» Да, мы вылавливали почти каждого. За год, как они говорят, 80 человек в прошлом году преодолели границу - сейчас около пяти тысяч. Ну, кушайте, пожалуйста, вы этого хотели!

Кроме того, Александр Лукашенко подчеркнул, что данные миграционные процессы он не подталкивает. И ответил на обвинения в осуществлении гибридной войны, мол, мигранты - это гибридное оружие Беларуси.

- Гибридное? А экономические санкции, давление в СМИ, военный шантаж - это не гибридное оружие?! А тут, видите ли, мигранты - гибридные! Но я их туда не посылал, они их туда позвали - Евросоюзу не хватает рабочих рук. Ну, так познали - берите. К нам какие претензии?! - заметил он.

Также Лукашенко заявил, что иностранцы «рвут и в Польшу, скоро шум поднимется». Но пояснил, что польской стороне «неудобно это говорить».

- А где права человека? Зачем убиваете людей, они же к вам пришли на работу, - обратился он к властям ЕС.

Продолжая, Лукашенко рассказал о том, что у мигрантов нелегалов не редко отбирают дорогостоящие вещи, смартфоны и крупные суммы, которые те везут с собой. Добавил, что приезжают в качестве туристов люди со средствами, которые оплачивают самолет, платят посредникам-бандитам русским и белорусам, чтобы пройти через границу, а в Литве их встречают люди, и им тоже платят за это.

- А почему они вспыхнули там, потому что в Литве народ поставил вопрос об отставке правительства, - заметил он и добавил. - Они хотят чтобы на границе кого-то мочканули из литовцев. В наглую на автомобиле едут на границе и осуществляют нарушение госграницы. Прошлой ночью были попытки восемь раз прервать госграницу - у нас это стрельба, они нас на это провоцируют, мы пока это терпим.

Подытожив Лукашенко заметил, что такова глубина пограничного конфликта наравне с соглашением о реадмиссии.

- А мы еще затраты несем, то зарубят кого-то, то инсулин подбирали - мы же деньги за это не берем. Нам морду бьют сапогом - а мы хорошие. Но ничего, мы тоже скоро развернемся, - предостерег он.

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