Лукашенко заявил, что глава EPAM Аркадий Добкин связан с иностранными спецслужбами и перечислял деньги на белорусские протесты.

В ходе сегодняшней пресс-конференции президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как относится к айтишникам, которые переехали в Украину из-за несогласия с политикой белорусских властей:

— А у нас айтишники… Хотя я не знаю: какие там полторы тысячи уехали? У нас ведь постоянный прирост в ИТ-парке. Но даже если две тысячи уехали — до нитки разберёмся. Чего ты туда поехал? Хорошо, возвращаешься — будем персонально по каждому разбираться.

Через некоторое время Лукашенко вернулся к этой теме:

- Хоть я и жестко отношусь к этим ипэшникам, айтишникам – мы еще разберемся там. Пусть особо не торопятся в Беларусь – лучше в Украине пусть поработают. Мы не будем их зажимать, мы не будем им мешать работать этим айтишникам, но мы должны видеть все финансовые потоки, об этом мы изначально договаривались. Вот это узкое горлышко, сюда деньги поступили – получайте за свою работу. А не то, что оттуда некий там EPAM – мерзавец Добкин или Дробкин, как его там фамилия, это уже установлено. Он деньги сюда пересичлял на протестные акции. А там – связан со спецслужбами. Деньги дали, перечислил, а они тут делили. Это ненормально. Поэтому, пожалуйства, вы делайте продукт, получите за это деньги – деньги должны быть здесь, это главное. И мы будем видеть, куда вы тратите эти деньги.

Напомним, белорус Аркадий Добкин по данным рейтинга ТОП-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси (2019 год) занимает второе место, уступая лишь «молочному королю» Александру Мошенскому. 60-летний Аркадий Добкин является совладельцем, президентом и председателем совета директоров EPAM Systems – это крупнейшая ИТ-компания Беларуси, она работает преимущественно для иностранного рынка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владелец EPAM Systems Аркадий Добкин: "У меня была репутация местного сумасшедшего, который постоянно говорит про русскоязычных программистов". На конференции венчурных инвесторов IE Venture Day один из крупнейших белорусских бизнесменов рассказал о том, как начинал свое дело

«Пока мыл в Америке посуду, написал 400 резюме». Аркадий Добкин, белорус, зарабатывающий в год почти миллион долларов, рассказывает, в чем секрет его успеха

Напомним, в годовщину выборов проходит так называемый “Большой разговор с президентом”. Президент Беларуси Александр Лукашенко встречается с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора. Встречу показывают в прямом эфире.

«Большой разговор» стали практиковать с 2017 года. Мероприятие длится много часов. Например, в 2017 году Лукашенко отвечал на вопросы 7 часов 21 минуту, примерно столько же – в 2019 году. В прошлом, 2020 году, анонсированное на 12 марта мероприятие экстренно перенесли. Официально сообщалось, что «отмена мероприятия случилась из-за наслоения важных политических событий в президентском графике: ежегодного послания к народу и Нацсобранию, заграничного визита, серии рабочих поездок по стране, ряду интервью СМИ». Однако до сих пор мероприятие так и не состоялось.