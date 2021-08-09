В Гомеле мужчина собирал деньги на похороны своей живой матери и на передачи в ИВС для задержанных на протестах, и все присвоил

Мужчина собирал деньги на похороны матери, а она была жива. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Гомеле осудили 31-летнего мужчину, который мошенничал на благотворительности. Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина собирал деньги на разные цели и все присваивал.

В сети гомельчанин собирал деньги якобы в пользу больных детей, просил помощи на похороны собственной матери, которая жива. Еще один эпизод – сбор средств якобы на передачи в СИЗО и ИВС людям, задержанным во время протестов после президентских выборов 2020 года.

-В судебном заседании обвиняемый пояснил, что в середине августа 2020 года разместил в телеграм-канале сообщение о том, что готов приобретать для задержанных на протестных акциях граждан продукты питания и передавать их затем в ИВС и СИЗО. При этом указал номер своей банковской карты ЗАО «Альфа-Банк» с тем, чтобы денежные средства переводили на нее, - рассказали в пресс-службе.

Все деньги, собранные на лечение детей, на похороны матери и на передачи задержанным, мужчина присвоил. От его действий пострадали как минимум пять человек, которые выступали в суде потерпевшими.

Гомельчанина признали виновным в мошенничестве (завладении имуществом путем обмана). Суд приговорил его к четырем годам «химии» - ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

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