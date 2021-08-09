Лукашенко побил рекорд по хронометражу «Большого разговора» - нынешний шел 8 часов 15 минут

Лукашенко побил рекорд по хронометражу «Большого разговора» - нынешний длится уже больше 7,5 часов. Кадр телеканала "Беларусь 1".

9 августа 2021 года, в годовщину президентский выборов в Беларуси, проходит так называемый “Большой разговор с президентом”. Президент Беларуси Александр Лукашенко встречается с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора. Встречу показывают в прямом эфире.

«Большой разговор» стали практиковать с 2017 года. Мероприятие длится много часов. Например, в 2017 году Лукашенко отвечал на вопросы 7 часов 21 минуту, примерно столько же – в 2019 году. В прошлом, 2020 году, анонсированное на 12 марта мероприятие экстренно перенесли. Официально сообщалось, что «отмена мероприятия случилась из-за наслоения важных политических событий в президентском графике: ежегодного послания к народу и Нацсобранию, заграничного визита, серии рабочих поездок по стране, ряду интервью СМИ». Однако мероприятие состоялось только сегодня, 9 августа 2021 года.

Мероприятие длилось 8 часов 15 минут – это значит, что побит рекорд длительности общения Александра Лукашенко с журналистами и активом страны.

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