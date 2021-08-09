Президент США Джо Байден расширил санкции в отношении Беларуси

Президент США Джо Байден принял решение о расширении санкций в отношении Беларуси. Фото: EPA-EFE.

Джо Байден в понедельник, 9 августа, подписал указ, котором идет речь о расширении ранее введенных США санкции в отношении Беларуси. Белый дом распространил соответствующий документ и письмо президента США лидерам Конгресса, в котором объясняются причины принятого решения, передает ТАСС.

Действия Минска представляют собой необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, отметил Байден. В частности, речь идет о ситуации с соблюдением прав человека и основных свобод в Беларуси, создании «угрозы для международных гражданских авиаперевозок» и некоторых других аспектах, говорится в письме.

В Белом доме заявили, что новые санкции США в отношении Беларуси коснутся государственных учреждений, оборонного и энергетического секторов, а также производства удобрений, отмечает агентство.

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