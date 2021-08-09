Лукашенко поручил навести порядок в учреждениях образования

«Большой разговор с президентом» проходит 9 августа. Фото: БелТА

В школьных учреждениях образования необходимо навести порядок, выработать соответствующие стандарты и подходы в течение ближайшего года. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко 9 августа во время «Большого разговора с президентом» – встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

– Надо было выработать стратегию и жестко проводить. Ты пришел в школу, в государственное учреждение – будь добр выполнять все, что предписано этой школе. Есть стандарт, и ты его должен выполнять. Не хочешь – ну, мы же никого не держим, – заявил Лукашенко.

Он отметил, что до конца 2021 года необходимо навести порядок в сфере здравоохранения, а 2022-й посвятить образованию.

– Примем все решения по наведению порядка в учреждениях образования, выработаем соответствующие стандарты и подходы. Чтобы, обучаясь там, они понимали, что это государство бесплатно вкладывает в их знания – фундамент будущей их жизни, – сказал президент.

Он также отметил, что большую роль в образовании играют родители.

– У нас есть пробелы и среди родителей. Но после прошлогодних событий родители хоть немножко поняли, что могут потерять, и уже в этом плане будут влиять на детей. Школу, вузы, техникумы и ПТУ мы подкрутим. Мы не будем никого зажимать, мы не будем ни на кого давить, мы просто наведем порядок, установим стандарт, которому должны все соответствовать. Нет – значит, будем принимать другие меры, – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что вопрос образования является одним из важнейших для государства. «Не решив проблемы образования, мы не решим проблемы в обществе. Это наш самый больной вопрос».

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