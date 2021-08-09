Белорусские пограничники искали, блокировали и уничтожили проникшее на территорию страны вооруженное формирование – так прошел второй этап учений

Гродненские пограничники искали вооруженное формирование, проникшее на территорию страны - это были учения. Фото: Госпогранкомитет.

В понедельник, 9 августа, пограничники Гродненской пограничной группы искали, блокировали и уничтожили вооруженное формирование, которое проникло на территорию Беларуси. Таков сценарий второго этапа комплексного оперативно-тактического учения.

Условных нарушителей искали при помощи авиации органов пограничной службы, плавсредств, технических средств охраны границы и служебных собак. Задействовали также военнослужащих мобилизационного резерва, дружинников, местное население, рассказали в Госпогранкомитете.

Сценарий учений предполагал поиск, блокирование и уничтожение нарушителей. Фото: Госпогранкомитет.

Искать условных нарушителей пограничникам помогали дружинники и местные жители. Фото: Госпогранкомитет.

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