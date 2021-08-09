Лукашенко: идею провести большой провластный митинг мне подсказал Путин

Президент вышел в белой рубашке и приветстовал собравшихся. Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 августа президент Беларуси Александр Лукашенко устроил большую пресс-конференцию – она длилась 8 часов 15 минут, это рекорд. Помимо прочего журналисты спросили Лукашенко о большом провластном митинге, который устроили в августе на площади Независимости. По словам Лукашенко, это был именно совет Владимира Путина - вывести на улицы города своих сторонников. Хотя, признался Александр Лукашенко, он опасался, что могут начаться столкновения между его сторонниками и участниками протестных акций.

- Он мне в шутку: слушай, а почему твоих людей не видно? Я говорю: ты знаешь, я даже боюсь выводить своих людей на улицы. Их будет не меньше. Я боюсь вот этих столкновений. Я действительно боялся. Я остерегался и не позволял даже никому выводить людей, понимая, что наши люди спокойны, они проголосовали. Эти побесятся, станут на свои места. И мне Путин говорит: ты не прав. Общество должно видеть, что за тобой стоят люди. Говорю: ладно, я подумаю. Потом подумал: наверное, он все-таки прав. И я уже это начал чувствовать, что наши люди ведь всего не понимают и не видят. Там кричат, щиты положили и прочее. И каждый человек думает: слушай, а может я один остался? И тогда я отдал команду пригласить этих людей, чтоб были хоть по несколько человек из регионов. Они почувствовать должны этот дух, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому это заслуга Путина.

Напомним, в годовщину выборов проходит так называемый “Большой разговор с президентом”. Президент Беларуси Александр Лукашенко встречается с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора. Встречу показывают в прямом эфире.

«Большой разговор» стали практиковать с 2017 года. Мероприятие длится много часов. Например, в 2017 году Лукашенко отвечал на вопросы 7 часов 21 минуту, примерно столько же – в 2019 году. В прошлом, 2020 году, анонсированное на 12 марта мероприятие экстренно перенесли. Официально сообщалось, что «отмена мероприятия случилась из-за наслоения важных политических событий в президентском графике: ежегодного послания к народу и Нацсобранию, заграничного визита, серии рабочих поездок по стране, ряду интервью СМИ». Однако мероприятие прошло только 9 августа 2021 года. Оно длилось 8 часов 15 минут.

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