В Беларуси с 10 августа снова на копейку дорожает топливо – уже в 25-й раз с начала года

С 10 августа бензин в Беларуси снова подорожает на одну копейку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во вторник у белорусов снова заберут по дополнительной копеечке на каждый литр купленного топлива. 10 августа топливо традиционно дорожает на копейку, это уже 25-е подорожание с начала 2021 года. Концерн Белнефтехим на официальном сайте объясняет изменение цен на топливо «продолжающимся ростом мировых котировок нефти» и приводит среднее их значение с 1 по 6 августа – 72,3 доллара США за баррель. В сравнении с январем 2021 года уровень котировок вырос на 32,3 процента. Рост же цен на топливо в Беларуси с начала года составил 13,6 процента, уточнили в концерне.

После очередного «копеечного» подорожания белорусам придется платить за литр бензина АИ-92-К5-Евро 1,95 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,05 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,27 рубля. Литр дизельного топлива обойдется в 2,05 рубля.

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