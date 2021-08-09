В Петриковском районе наконец потушили самый крупный за пять лет торфяной пожар: прошло две недели

В Петриковском районе потушили торфяной пожар, который начался более двух недель назад. Фото: Виктор Драчев, Sputnik Беларусь.

Пожар в Петриковском районе, который начался более двух недель назад, наконец потушен, сообщили в МЧС. Напомним, около деревни Бобрик загорелись пожнивные остатки в поле, а потом из-за этого начали гореть торфяные залежи. Общая площадь торфяного пожара составила около 100 гектаров.

Тушили пожар с 25 июля. Для борьбы с огнем спасатели применяли даже «летающую корову» - так называют Ми-26, самый большой вертолет в мире. Он сбрасывал на горящие торфяники тонны воды. Фотографии с тушения торфяников напоминали инопланетные пейзажи.

Почему загорелся торф, неизвестно. Может быть, кто-то бросил окурок или нарушил правила пожарной безопасности при проведении уборочных работ, а может, в поле произошло самовозгорание из-за жары и засухи. Но известно, что пожар в Петриковском районе – самый крупный из 386 торфяных пожаров, произошедших в Гомельской области за последние пять лет.

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В Петриковском районе горят торфяники. Площадь пожара – 85 га

Столб дыма виден почти из любой точки района. ПОДРОБНОСТИ.