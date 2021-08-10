Певица МакSим опубликовала в Instagram первое сообщение после выхода из комы. Вот что она написала

Певица МакSим опубликовала в Instagram первое сообщение после выхода из комы. Фото: Инстаграм МакSим

Певица опубликовала в Instagram первое сообщение после выхода из комы. Она поблагодарила в нем всех тех, кто за нее переживал.

- Всем привет, я снова с вами! И в первую очередь мне хочется поблагодарить всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много значит для меня, - написано в сообщении.

МакSим также написала о том, что, когда врачи у нее спросили, сколько, по ее мнению, она провела в коме, то певица ответила, что два дня.

- Я просто не могла поверить в то, что прошло два месяца, - говорится в сообщении.

Исполнительница сообщила, что ее из реанимации перевели в обычную палату.

- Да, я все еще очень слабая. Когда пытаюсь ходить, у меня кружится голова. Я очень надуюсь, что в скором времени смогу обнять свою семью, - рассказала МакSим.

Певица МакSим опубликовала в Instagram первое сообщение после выхода из комы. Фото: Инстаграм МакSим

И добавила, что по предписаниям врача ей на какой-то период запрещены полеты и выступления. В конце сообщения она еще раз поблагодарила врачей и бога.

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