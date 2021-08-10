До +30°С и туман: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 10 августа

Жара до +30°С ожидается в Беларуси во вторник 10 августа. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Жара до +30°С ожидается в Беларуси во вторник 10 августа. Об этом сообщили в Белгидромете. Синоптики объявили на этот день желтый уровень опасности.

«Ночью и утром 10 августа (вторник) в отдельных районах республики ожидается туман, днем местами по юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет +30°С», – говорится в сообщении.

В целом же в этот день будет переменная облачность, пишет сайт pogoda.by. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +23.. +29°С, по юго-востоку местами до +30°С.

В Минске будет без существенных осадков (их вероятность 5-10%). Температура воздуха утром +18.. +20°С, днем+24.. +26°С, вечером +17.. +20°С.

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