В Госпогранкомитете сообщили, что был зафиксирован еще один случай негуманного обращения литовских пограничников с мигрантами. Фото: ГПК

В Государственном пограничном комитете сообщили, что был зафиксирован еще один случай негуманного обращения литовской стороны с мигрантами. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ГПК.

- Для Литвы стало нормальной практикой организованно доставлять группы иностранцев к белорусской границе, оставлять их там без еды, воды, теплых вещей и необходимой медицинской помощи. Так, на участке пограничного поста «Клевица» Сморгонской пограничной группы наблюдалась группа из 32 человек. Как рассказали иностранцы, на территории Литвы они были задержаны пограничниками, которые потом привезли их к границе, а затем с применением физической силы, под угрозой оружия насильно выдворили на линию границы, несмотря на то, что все они открыто заявляли о желании получения статуса беженца, - рассказал подробности официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Он добавил, что представители литовской погранслужбы, заметив наряд с белорусской стороны, некоторое время выждали и часть группы мигрантов забрали.

- Полагаем, что Литва следует тактике целенаправленной транспортировки групп беженцев с одного участка на другой. На данный момент действия сопредельной стороны направлены исключительно на сокрытие фактов неправомерного выдворения иностранцев, которые стремятся в Европейский союз. Хотелось бы подчеркнуть, что на сегодня ни одна международная организация, имеющая представительство на территории Беларуси, не направляла своих специалистов, чтобы выяснить ситуацию на литовско-белорусской границе. Это касается всех как правозащитных, так и гуманитарных организаций. С их стороны отсутствует инициатива по оказанию правовой консультации иностранным гражданам, которые стремятся получить убежище в европейских странах, а также другой помощи в рамках выполнения своих обязательств, - заявил Бычковский.

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