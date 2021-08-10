Пресс-секретарь Зеленского отреагировал на заявления Лукашенко в адрес Украины

По словам пресс-секретаря Зеленского, заявления Лукашенко по Украине направлены на отвлечение внимания от внутриполитической ситуации в Беларуси

Обвинения со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко в подготовке на украинской территории боевиков, которых затем будто бы отправляют в Беларусь, безосновательны, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

По словам пресс-секретаря Зеленского, такие заявления направлены на отвлечение внимания от внутриполитической ситуации в Беларуси, от драматических событий, начавшихся там в прошлом году и продолжающихся до сих пор.

– Президент настаивает на том, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко, – подчеркнул Никифоров, его цитирует БелаПАН.

Пресс-секретарь добавил, что усилия украинских властей направлены на укрепление безопасности в стране и возвращение «временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма».

– Кризис, начавшийся после президентских выборов, можно развязать лишь демократическим путем. Но Александру Лукашенко не хватило смелости пойти по нему, – заявил пресс-секретарь Зеленского.

Он также рассказал, что Зеленский подчеркивает, что Украина остается верным другом белорусского народа, однако не вмешивается в политические процессы в других государствах.

– Надеемся, что не будет недружественных шагов относительно Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут – это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества, – уточнил официальный представитель украинского президента.

Напомним, что накануне Лукашенко провел восьмичасовую пресс-конференцию, где, в частности, заявил о Зеленском: «Ладно, побежал за Западом, плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы – это же соседи, это же родные люди?»

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