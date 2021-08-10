Глава СК озвучил число заявлений пострадавших от действий силовиков после президентских выборов в 2020 году. Фото: скриншот с видеотрансляции "Большого разговора"

Глава Следственного комитета Дмитрий Гора во время «Большого разговора», который состоялся 9 августа, в понедельник, озвучил количество заявлений пострадавших от действий силовиков после президентских выборов в 2020 году.

- Было около пяти тысяч зарегистрировано таких заявлений. Эта лишь часть, потому что многие шли…ну, скажем так, это нельзя было назвать заявлениями. Это просто, если можно так выразиться, завалить государственные органы бумагой, - сказал Гора.

Глава Следственного комитета озвучил данные по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко, который отвечал на вопрос журналистки газеты New York Times Валери Хопкинс о расследовании насилия силовиков после президентских выборов в 2020 году.

Александр Лукашенко добавил, что данные заявления рассматриваются.

- Когда людей начинают приглашать, то в подавляющем большинстве они говорят, что хотели пошутить. Да, мы признаем, что подобные заявления были, но они были лишь для того, чтобы с толку сбить Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, - отметил президент.

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